Видео пожара в частном хосписе в Ленинградской области 3 ноября 2020 года появилось в сети

Появилось видео пожара в частном хосписе в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

МЧС 47-го региона опубликовало видео пожара в частном хосписе в Ленинградской области 3 ноября 2020 года. Сообщение о возгорании поступило в 15:50 часов. Огонь за считанные минуты охватил здание площадью 525 квадратных метров.

- В поселке Лисино-Корпус Ленинградской области произошел пожар в нежилом отдельно стоящем здании учебно-опытного Лисинского лесничества. Пострадавших нет. Спасены четыре человека и переданы на осмотр скорой помощи, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Тушением пожара занимались 24 человека и семь единиц техники. В 16:20 - пожар был локализован. В 16:50 часов спасатели справились с открытым горением.

По информации, полученной "КП-Петербург" в здании располагался частный хоспис. На данный момент правоохранители разыскивают директора заведения, а также выясняют причину возгорания.