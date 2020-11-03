Движение по трассе М-10 "Россия" полностью перекроют 6 ноября в Ленинградской области

На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На федеральной трассе М-10 "Россия" полностью перекроют движение. Так, ограничения пройдет ночью 6 ноября 2020 года на 615-м километре дороги в городе Любань Тосненского района Ленинградской области. Отмечается, что остановка движения будет длиться всего час с 1:00 до 2:00.

- В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, на период монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе М-10. Продолжительность перекрытия составит не более сорока минут, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Кроме того, до полного перекрытия, с полночи до 1:00 на этом участке будет организовано реверсивное движение автомобилей с ручным регулированием.