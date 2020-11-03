Испытания электробуса с ночной зарядкой пройдут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдут испытания электробуса с ночной зарядкой и автобуса на сжиженном газе. Фото: Смольный

Смольный анонсировал испытания новейшего электробуса МАЗ-303Е10, главной особенностью которого стала ночная зарядка. Махина будет иметь запас хода до 300 километров. Испытания пройдут на маршруте №128, где привыкли к инновационному общественному транспорту – там уже работают 10 подобных электробусов. Властям да и пассажирам экологический автобусы по душе.

- Мы разработали программу по производству электромобильного общественного транспорта, где присутствуют автобусы производства наших коллег из Белоруссии и лучшие российские образцы, - подчеркнул вице-губернатор Максим Соколов.

Вдобавок 3 ноября журналистам и Смольному представили другие новенькие автобусы – МАЗ-203, поступившие в Санкт-Петербург. Все 27 машин приспособлены для маломобильных горожан и оборудованы зарядками для телефонов. Повезло маршрутам №187 и №196. Также чиновникам показали модель МАЗ-203945 на сжиженном природном газе. Тестирование автобуса позволит специалистам оценить запас хода, особенности процесса заправки и другие показатели применения необычного топлива.