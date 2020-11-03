Росприроднадзор не нашел нарушений в содержании двух рысей в однушке в Санкт-Петербурге

Росприроднадзор наведался к хозяйке двух рысей в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/rpn_szfo/

Росприроднадзор завершил проверку условий содержания двух рысей в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Напомним, «Комсомолка» писала, что на хозяйку диких животных Анастасию ополчились соседи, которые, по словам девушки, выдумывали различные небылицы про истязания, вонь и шум по ночам. Однако специалисты надзорного ведомства никаких нарушений не зафиксировали.

- Геральт и Булочка ведут себя дружелюбно, не проявляют агрессии. Квартира содержится в чистоте. Рыси находятся в хорошей физической форме. Их приобрели еще до вступления в силу закона, запрещающего с 1 января 2020 года приобретение и содержание в условиях неволи видов диких животных из специального перечня, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

По словам Анастасии, рыси чипированы, привиты от бешенства и получают витаминные добавки и добротное питание. Однако, как рассказала девушка «Комсомолке», горе-соседи не верят итогам проверки Росприроднадзора.

- Проверка, к сожалению, ничего не меняет. Соседи все еще считают, что мы ужасны, а органы плохо выполняют свою работу, раз не видят таких очевидных им, соседям, нарушений, - сетует хозяйка Геральта и Булочки.