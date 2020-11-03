Следком проверяет легальность работы сгоревшего хосписа в Ленобласти

Следователи взялись за проверку пожара в частном хосписе в Ленинградской области. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следователи прибыли на место жуткого пожара в хосписе в Ленинградской области. Напомним, огонь вспыхнул в деревянном здании 3 ноября 2020 года около 15:50 на площади 525 квадратных метров. В 17:30 пожар успешно ликвидировали. По сообщению спасателей МЧС, здание закреплено за Учебно-опытным лесничеством. Однако, как выяснили следователи, фактически там располагался частный хоспис.

Следком ищет директора учреждения. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

- Следком выясняет, кому именно принадлежало учреждение и соответствовали ли оказанные услуги всем требованиям безопасности. Известно, что в пожаре пострадали четыре человека. После проведении всех доследственных мероприятий этому инциденту дадут правовую оценку, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что мощный пожар тушили три бригады пожарных частей. Спасатели МЧС сообщают, что они застали четверых пострадавших внутри хосписа и оперативно вызволили их из огня.