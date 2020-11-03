Беглов объяснил Путину, как Санкт-Петербург решит проблему со строительством метро

Беглов держит под контролем строительство метро в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил Владимиру Путину о сложностях строительства метро в городе. По словам градоначальника, банкротить «Метрострой» и нужно и нельзя одновременно, ведь останавливать стройку недопустимо. Напомним, компания находится в предбанкротном состоянии. Но выход есть.

- Мы нашли решение. Вместе с банком ВТБ создаем акционерное общество, 65% его акций передают городу. И мы начнем работу, практически не прерывая текущего строительства», - сказал губернатор Владимиру Путину.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин пообещал президенту тесно сотрудничать со Смольным в плане строительства подземки. Недавно «дочка» банка как раз зарегистрировала фирму «Метрострой Северной столицы».

Тем временем строители Красносельско-Калининской линии метро уже проложили тоннель к будущей станции «Юго-Западной».