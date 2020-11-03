Мраморная плита свалилась на 15-летнего подростка на заводе в Санкт-Петербурге

Следком и прокуратура проводят проверки после падения мраморной плиты на 15-летнего подростка на заводе в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мраморная плита рухнула на юного работника завода в Санкт-Петербурге. 15-летний подросток, по-видимому, подрабатывал на предприятии. Днем 3 октября его срочно госпитализировали с тяжелыми травмами после падения тяжеленной конструкции. Проверкой инцидента занялись в Следкоме.

- Во время разгрузки мраморных листов один из них съехал с опоры и упал на рядом стоящего подростка. По данному факту проводится доследственнная проверка. Осматривается место происшествия, выясняются причины инцидента, - отмечают в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Тем временем на завод заглянули сотрудники прокуратуры, которые дадут оценку действиям ответственных лиц насчет соблюдения закона об охране труда и техники безопасности. Также в надзорном ведомстве узнают, как подростка вообще пропустили на предприятие.

- По результатам проверки при наличии оснований решится вопрос о принятии мер реагирования, - добавляют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.