Реконструкцию консерватории Римского-Корсакова закончат за 15,5 млрд рублей к 2025 году

15,5 млрд рублей уйдет на реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, что реконструкция многострадальной консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге обойдется в 15,5 млрд рублей. Напомним, работы на объекте тянутся с 2012 года. Недавно Владимир Путин обратил внимание Смольного на объект и потребовал привести его в порядок. А чуть ранее Следком даже завел уголовное дело за хищение средств при реставрации.

Согласно пояснительной записке от проекта постановления правительства РФ о финансировании консерватории, на реконструкцию уйдет 15 млрд и 528 млн рублей. Например, до конца 2020 года планируется выделить 3,1 млрд рублей для проектирования и авансирования строительно-монтажных работ.

- Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год. Мощность, подлежащая вводу – 31 234,45 квадратных метров, - говорится в проекте постановления на сайте нормативных правовых актов.

Документ сейчас проходит общественные слушания.