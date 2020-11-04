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Общество

Власти Ленобласти прокомментировали «обувную свалку» в Мурино

Местные жители пожаловались на то, что неизвестные сбросили на территорию промзоны два КамАЗа мусора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Ленобласти проверят "обувную свалку" в Мурино. Фото: vk.com/za9kino

Власти Ленобласти проверят "обувную свалку" в Мурино. Фото: vk.com/za9kino

Власти Ленобласти сообщили, что проведут надзорную проверку после публикаций в соцсетях фотографий незаконной свалки в Мурино. Напомним, ранее местные жители заверили, что нашли на территории промышленной зоны кучу обуви и сумок объемом с два КамАЗа. Очевидцы жаловались, что неизвестные сбросили мусор и пытались его поджечь, но вмешался дождь.

В комитете государственного экологического надзора Ленобласти заверили, что Мурино у них на особом счету и экопатруль там появляется регулярно.

- На настоящее время в комитет обращения по факту свалки не поступало. На территории Всеволожского района, в том числе в Мурино в течение месяца ежедневно ведет работу экопатруль, который занимается выявлением несанкционированных свалок и поиском мест несанкционированного сжигания отходов. По информации о сбросе отходов в промзоне Мурино проведут дополнительное надзорное мероприятие, - отметили в комитете.