Онлайн-экскурсии по истории Смоляного мыса пройдут в Выборге в рамках «Ночи искусств»

Выборг раскроет свои тайны в "Ночь искусств". Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборг приглашает всех ленинградцев и петербуржцев посетить экскурсии по истории Смоляного мыса в рамках «Ночи искусств». Из-за пандемии коронавируса все культурно-просветительские мероприятия проходят в онлайн-формате. Однако у организаторов есть «виртуальные» сюрпризы.

- Выборг раскроет свои тайны в «Ночь искусств». Онлайн-экскурсии «Из истории Смоляного мыса…» пройдут 4 ноября. Любители истории «виртуально» пройдут по таким знаковым местам как набережная адмирала Апраксина и здание порта, заглянут в бетонное судно «Бриз» и пороховой погреб, - передает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Добавим, что в рамках «Ночи искусств» музеи 47-го региона подготовили всевозможные выставки, мастер-классы, конкурсы, поэтические встречи в музеях, а также онлайн-трансляции во «ВКонтакте». Например, познакомиться с коллекцией силуэтов из семейного альбома Римских-Корсаковых можно в соответствующем доме-музее по ссылке.