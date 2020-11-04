Движение транспорта перекроют 7 и 8 ноября в Санкт-Петербурге из-за фестиваля «Чудо света»

Автомобилистов Санкт-Петербурга потеснят из центра из-за проведения фестиваля "Чудо света". Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили об ограничении движения транспорта 7 и 8 ноября 2020 года из-за проведения фестиваля «Чудо света» возле Петропавловской крепости. Напомним, красочное мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса и будет посвящено морским победами России.

Первый вариант объезда. Фото: КРТИ Санкт-Петербурга

- В связи с проведением фестиваля движение транспорта прекратится с 17:00 до 22:00 7 ноября и с 17:00 до 22:00 8 ноября по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной (за исключением трамваев), по дороге на территории Александровского парка вдоль д. 3, корп. 2 по Кронверкской набережной, - передает пресс-служба КРТИ.

Второй вариант объезда перекрытий. Фото: КРТИ Санкт-Петербурга

Также водителям не удастся проехать по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкской набережной с 17:15 до 22:00 7 ноября и с 17:15 до 22:00 8 ноября, а также по Кронверкской набережной с 17:30 до 22:00 7 ноября и с 17:30 до 22:00 8 ноября.