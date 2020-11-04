Серийных грабителей гомосексуалов осудили в Санкт-Петербурге

Суд назначил 2,5 года колонии двум грабителям геев Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд отправил за решетку серийных грабителей петербургских гомосексуалов. Мужчина и женщина, которых ранее уже судили, решили зарегистрироваться в соцсети для геев. Схема была простая – войти в доверии к жертве и договориться о встрече. Тройное свидание всегда происходило в доме того или иного гомосексуала. В итоге каждый раз грабители незаметно подсыпали снотворное в алкоголь хозяина квартиры, затем дожидались, когда тот падет, и забирали все ценное.

- Соучастники совершили четыре аналогичных преступления. У первого пострадавшего они похитили смартфон стоимостью 66 тысяч рублей и списали с карт 273 тысячи рублей. Вторая, третья и четвертая жертвы лишились 7, 299 и 15 тысяч рублей соответственно. Подсудимые вину признали, раскаялись и дали явки с повинной, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следующие 2,5 года оба хитрых преступника проведут в исправительных колониях. Мужчина попал в ИК строго режима, а женщина – в ИК общего режима.