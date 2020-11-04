Петербургские родители выберут форму обучения на вторую четверть в школах

Петербуржцам предложили проголосовать за формат обучения в школах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вопрос формы школьного обучения в Санкт-Петербурге из-за эпидемии коронавируса стоит остро. Многие родители выступают за удаленку, другие, наоборот, хотят, чтобы их дети учились как раньше. Во вторник, 3 ноября 2020 года, вице-губернатор Ирина Потехина предложила петербуржцам самостоятельно выбрать, что им нравится больше, и запустила на своей страничке в "ВКонтакте" голосование.

- Количество заболевших растет, ситуация сложная. На этом фоне растет и тревога родителей. Как и две недели назад, семьи делятся на две группы: на тех, кто боится перехода на дистанционное обучение, и тех, кто настаивает на этом переходе, - отметила Потехина.

Вице-губернатор рассказала, что сейчас все вопросы школьного обучения прорабатываются вместе с Российским государственным педагогическим университетом.

Однако, если кто-то из родителей все же хочет оставить своего ребенка на обучении дома, то для этого достаточно будет написать заявление директору своей школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможны два варианта: Как школьники Санкт-Петербурга будут учиться во второй четверти

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала, что дети сами смогут выбрать, как им учиться в школе во второй четверти (подробности)