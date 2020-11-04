Три человека погибли в мощном пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге утром 4 ноября

Три человека погибли в пожаре в частном доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел рано утром в среду, 4 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге. В жилом двухэтажном доме номер 93 по проспекту Красных Командиров, Красносельского района, загорелась крыша и второй этаж. Спасатели приехали на место в 5:31 часов.

- По адресу горел двухэтажный каркасно-щитовой частный жилой дома размером 10 на 10 метров. Огонь охватил кровлю и второй этаж. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказали в МЧС.

Пока огонь "пожирал" здание, обрушилась кровля. Через 50 минут спасатели смогли локализовать пожар. Во время проливки они обнаружили под завалами три трупа. Отмечается, что все погибшие - взрослые люди. На данный момент их личности устанавливаются.

Также с места пожара были госпитализированы еще три человека. Насколько сильно они пострадали на данный момент не известно.