Еще 36 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 36 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с эпидемией и массовое обследование населения. Так, по данным Смольного на утром среды, 4 ноября 2020 года, еще более 36 человек за последние сутки сдали тесты на наличие коронавируса.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36323 человека. Под медицинским наблюдением находится 4129 человек. Из них 54 - в обсерваторе, 1946 - контактные, 2129 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также горожане продолжают обращаться в организацию волонтеров Мы Вместе, которая была специально создана для помощи пожилым людям на самоизоляции. Поступило 929 заявок, 854 выполнено, остальные в работе.

По последним данным в Петербурге заразились коронавирусом уже более 64 тысяч человек, из них полностью выздоровели 40 тысяч и скончались более 3,9 тысяч пациентов.