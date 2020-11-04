Стало известно, как украсят новогоднюю елку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Стало известно, как будет выглядеть главная новогодняя елка Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Впервые за долгие годы Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге все новогодние праздники будет украшать настоящая, живая ель. Такое решение приняли сами жители города посредством голосования. В среду, 4 ноября 2020 года, стало известно, как будет украшена главная 25-метровая красавица Нового года 2021.

- Ель будет стоять в составе композиции из группы живых елок с фотозонами и почтовыми ящиками для писем Деду Морозу. Декор, выбранный для оформления главной праздничной ели Петербурга, имеет направление ретро и ассоциируется с советскими временами – 50-60-ми годами XX века, - пишет газета "Петербургский дневник".

Нарядная новогодняя ель появится на Дворцовой к 20 декабря. Все работы по установке и украшению площади начнутся за две недели до этого.

Напомним, что в течение шести лет главная новогодняя елка Петербурга была искусственной.