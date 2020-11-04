Фото пожара в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года появилось в сети

В Сети появилось фото пожара в доме престарелых в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появилось фото пожара в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года, где погибли три человека. На кадрах, опубликованных в "ВКонтакте", видны уже последствия пламени - пустые оконные проемы без стекол, обвалившаяся крыша и дым вокруг здания.

- Пожар произошел рано утром в доме 93 по проспекту Красных Командиров. Это двухэтажное каркасно-щитовое здание размером 10 на 10 метров, - сообщили в МЧС Петербурга.

На месте сейчас работает следственный комитет / Фото: МЧС России

В частном доме горела крыша и второй этаж. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Также во время пожара у здания обвалилась кровля.

После локализации пожара, во время проливки, спасатели обнаружили под завалами тела троих человек. Также с места были госпитализированы еще три человека.

По последним данным, сейчас на месте работает следственный комитет, который устанавливает причины возгорания.