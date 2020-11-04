Легковушка перевернулась на внутренней стороне КАД в Санкт-Петербурге

"Шкода" перевернулась на КАД в Петербурге утром 4 ноября Фото: СОЦСЕТИ

Авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге утром в среду, 4 ноября 2020 года. На внутренней стороне трассы, недалеко от пересечения с проспектом Энгельса перевернулся автомобиль. О случившемся в социальной сети рассказали очевидцы.

- Я ехал как раз на противоположной стороне, и видел, как обломки вверх полетели. Возможно (водитель, прим.ред.) выбирал куда ему свернуть, - рассказал один из свидетелей.

О других возможных участниках аварии на данный момент ничего не сообщается. Известно, что перевернувшаяся машина марки "Шкода".

Также пока не известно, что с водителем "Шкоды", а также были ли в момент аварии в салоне пассажиры.

По трассе разбросаны вещи, которые вылетели из автомобиля во время ДТП. Сейчас на месте аварии уже работают экстренные службы. Пробки на участке инцидента нет.