Следственный комитет начал проверку пожара в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года

Следственный комитет начал проверку пожара в Петербурге, где погибли три человека / Фото: МЧС России

Следственный комитет начал проверку из-за пожара в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года. Трагедия произошла рано утром в среду. Загорелся частный двухэтажный дом номер 93 по проспекту Красных Командиров. На месте спасатели нашли тела трех человек.

- Проводится доследственная проверка по факту обнаружения утром 4 ноября 2020 года в доме по проспекту Красных Командиров тел двух женщин 1928 и 1936 года рождения и мужчины 1931 года рождения после пожара, - сообщили в комитете.

Также с места госпитализированы трое человек, данные которых в настоящее время устанавливаются.

Сейчас следовали осматривают здание, где располагался частный пансионат. Владелец организации общаться с "КП-Петербург" по телефону отказался.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.