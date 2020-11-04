Подростка придавило каменной плитой во время установки окон в доме в Санкт-Петербурге

15-летнего мальчика придавило каменной плитой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на 15-летнего подростка рухнула каменная плита. Инцидент произошел днем во вторник, 3 ноября 2020 года, на территории производства, расположенного в доме 51 "ю" на Магнитогорской улице в Красногвардейском районе. Экстренные службы немедленно выехали на место.

- Мальчика госпитализировали в детскую больницу № 19 в тяжелом состоянии. У него перелом костей таза со смещением и перелом правой берцовой кости, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как выяснили полицейские, прибывшие на место, в тот день подросток приехал на территорию производства вместе со своим 51-летним дедушкой для установки стеклопакетов. В это время 39-летний оператор ЧПУ занимался разгрузкой каменных плит с помощью манипулятора. Одна из плит сорвалась и упала, придавив мальчика.

На данный момент следственный комитет проводит проверку в связи с инцидентом.