Мужчина жестко изнасиловал свою знакомую в машине, а после выбросил ее у парка под Санкт-Петербургом

Полиция Петербурга задержала таксиста за изнасилование и ограбление женщины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга во вторник, 3 ноября 2020 года, задержала мужчину, который подозревается в жестком изнасиловании и ограблении своей знакомой. Им оказался молодой, 23-летний приезжий из Узбекистана, работающий в такси.

- Утром 30 октября в полицию обратилась 26-летняя девушка, которая рассказала, что договорилась со своим знакомым, чтобы тот отвез ее домой. Однако у парка Капральев в деревне Новое Девяткино мужчина остановил машину и начал избивать ее кулаками по лицу, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Избив девушку, мужчина изнасиловал ее. После вытащил из машины, забрал сумку, в которой находились документы и телефон, и уехал. Пострадавшая знала имя своего обидчика и марку автомобиля, благодаря чему мужчину и задержали.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.