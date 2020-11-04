Рекордное число человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года

Еще 66 человек скончались в Петербурге от коронавируса на 4 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус в Санкт-Петербурге в среду, 4 ноября 2020 года, установил два новых антирекорда. Один из них по смертности. За сутки в городе подтвердили сразу 66 смертельных случаев. Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда скончались 59 человек.

- За все время эпидемии от коронавируса в Петербурге скончались 3 998 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Так, Северная столица продолжает лидировать среди регионов по смертности. Коэффициент на 100 человек равен 1,21.

Это не единственный рекорд за день. В среду статистика заражения взлетела вверх. Впервые за время эпидемии в Петербурге за раз заболели более 1 тысячи человек - 1 031. Так, с начала пандемии в городе заразились коронавирусом уже 65 170 горожан. Из них выздоровели 40 447 человек, 527 за последние сутки.

Сейчас в Петербурге с коронавирусными больными работают 21 больница, из которых 18 городских и 3 федеральных. Развернуто 7913 коек.