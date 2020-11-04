Новый участок Лиговского путепровода открыли для проезда

Количество полос для движения в обе стороны остается без изменений. Фото: Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Первый этап реконструкции Лиговского путепровода пройден: в ночь на 4 ноября на вновь построенный участок последнего «бутылочного горлышка» на выезде из Петербурга в сторону юго-запада пустили первые автомобили.

– Переключение движения на первую очередь путепровода необходимо, чтобы приступить к работам по демонтажу старого путепровода и строительству второй очереди, – объясняют в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. – Количество полос для движения в обе стороны остается без изменений.

Переключение движения нужно, чтобы приступить ко второму этапу реконструкции. Фото: Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

На сегодня строительная компания «Орион плюс» закончила сооружать подпорные стены к путепроводу по первой очереди и почти переустроила инженерные коммуникации. А вот обустройство земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, а также фундаментов для шумозащитных экранов продолжается.

Полностью обновление Лиговского путепровода завершится 30 октября 2021 года.