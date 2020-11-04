Праздничная служба в честь Дня народного единства прошла в Казанском соборе

С самого утра в храмах города на Неве проходят праздничные службы. Фото: Артем КИЛЬКИН

День народного единства отмечают в Санкт-Петербурге. Этот праздник неразрывно связан с праздником Казанской иконы Божией Матери, которая помогла ополченцам под предводительством Минина и Пожарского освободить Москву и всю Россию от поляков в 1612 году. А потому с самого утра в храмах города на Неве проходят праздничные службы.

Главная торжественная литургия прошла утром в Казанском соборе. Богослужение совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службе присутствовал, в том числе, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

– Путь к единству всегда идет через веру, – отметил парламентарий. – Только следуя православным заповедям и поддерживая друг друга, мы сможем вместе трудиться на благо нашей любимой России и Санкт-Петербурга. В этот день желаю всем петербуржцам подлинного единства, мира, добра и новых жизненных свершений.

Светская часть петербуржцев может проникнуться духом единства народа на многочисленных онлайн- и офлайн-мероприятиях, подготовленных городом к празднику.