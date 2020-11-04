Синоптики предупредили петербуржцев о штормовом ветре

Ветреные будни в Петербурге будет сопровождать ноябрьское тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Штормовое предупреждение поступило от МЧС Санкт-Петербурга. Завтра, 5 ноября, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Дуть будет с запада и юго-запада. Аналогичную угрозу ждут и в Ленинградской области.

– 5 ноября ночью в прибрежных районах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 20, а в прибрежных районах – до 23 метров в секунду, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

В пятницу, 6 ноября, шторм сменится бурей: порывы ветра будут достигать уже 20 метров в секунду. А к выходным скорость ветра не превысит и 15 метров в секунду.

Ветреные будни в Петербурге, по данным синоптиков Северо-Западного Росгидромета, будут сопровождать небольшие дожди и ноябрьское тепло: ночью воздух охладится до шести градусов выше нуля, а днем – прогреется до 11. А вот в 47 регионе ночные температуры упадут до плюс двух градусов.

Выходные обещают быть в Петербурге ясными, в Ленобласти сохранятся небольшие дожди. В субботу, 7 ноября, в городе на Неве задержится 11-градусное тепло, а вот в воскресенье похолодает до плюс шести. Новую неделю культурная столица встретит с дневной температурой в пять градусов выше нуля и ночными заморозками.