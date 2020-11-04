Список погибших при пожаре в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года: двое из трех умерших были родственниками

Еще трое человек получили травмы. Фото: МЧС россии

Стали известны имена погибших постояльцев дома престарелых в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в котором ранним утром 4 ноября вспыхнул трагический пожар. Под обломками крыши горевшего здания на проспекте Красных Командиров обнаружили тела двух женщин и мужчины. Причем двое из них были родственниками.

Как сообщил «Комсомолке» источник, в пожаре погибли:

– Валиев Рахим Сабирович 1931 года рождения,

– Валиева Рабига Ялаевна 1928 года рождения,

– Абрамова Нина Ивановна 1936 года рождения.

Еще трое человек получили травмы. С места ЧП их доставили в ближайшую больницу.

Сейчас в горевшем двухэтажном здании дома престарелых, где обрушилась кровля, работают специалисты. Причины пожара выясняются. Владелец пансионата в разговоре с «Комсомолкой» от комментариев отказался.