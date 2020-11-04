Причина пожара в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года: задержаны двое нарушителей пожарной безопасности

Под обломками сгоревшей крыши погибли три пожилых постояльца пансионата. Фото: СОЦСЕТИ

Пожар в доме престарелых в Красносельском районе Санкт-Петербурга, который унес жизни трех человек и еще стольких же отправил в больницу, стал уголовным делом. Его завели по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– Неустановленные лица из числа сотрудников одной из организаций Санкт-Петербурга осуществляли предпринимательскую деятельность: оказывали услуги по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, – сообщают в ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу. – Данные услуги не отвечали требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло смерть трех человек, а также госпитализацию еще троих человек. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Проверка показала, что к трагически беспечному отношению к пожарной безопасности в частном полуофициальном пансионате причастны 55-летний мужчина и 34-летняя женщина. Сейчас им готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Если вина их будет доказана, то каждому будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Осмотр горевшего здания пансионата продолжается. На месте работают следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и специалиста в области судебной медицины.