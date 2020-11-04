Дворцовый мост подсветили цветами российского триколора в День народного единства

Цветами национального флага Дворцовый и Петроградка будут радовать горожан до вечера 5 ноября. Фото: Санкт-Петербург ГУП «Ленсвет»

День народного единства начали отмечать в Санкт-Петербурге задолго до 4 ноября. 31 октября прошел массовый легкоатлетический пробег, вчера провели гонку ГТО и акцию «Ночь искусств», в которой онлайн и очно участвовали многие музеи, библиотеки, арт-центры и театры.

Завершается Фестиваль народных традиций, продолжаются Большой этнографический диктант и фестиваль творческих коллективов «Фейерверк национальных культур». Впереди в праздничной программе Петербурга – литературный вечер в Доме писателя (5 ноября в 17:00) и фестиваль «Чудо света» (7 и 8 ноября).

Сам День народного единства начался с праздничных молитв в храмах Петербурга: этот праздник неразрывно связан с Казанской иконой Божией Матери, которая помогла ополченцам под предводительством Минина и Пожарского освободить Москву и всю Россию от поляков в 1612 году. Главная церковная служба прошла в Казанском соборе.

В завершении праздничного дня Дворцовый мост подсветили цветами российского триколора. Засияли белым, синим и красным и чугунные опоры фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны.

– Для подсветки Дворцового моста применяют более 600 светодиодных светильников, – поделились в «Ленсвете». – А вот для праздничного оформления чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны используют более 100 светящихся элементов.

Цветами национального флага Дворцовый и Петроградка будут радовать горожан до вечера 5 ноября.