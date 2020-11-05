Атмосферный фронт принесет дожди и сильный ветер 5 ноября в Санкт-Петербург

В четверг в Петербурге будет ветрено и дождливо. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ветрено и дождливо будет в Санкт-Петербурге в наступивший четверг. При этом, согласно прогнозу синоптиков, в городе будет достаточно тепло. Причиной станет атмосферный фронт, оказывающий влияние на город еще со среды.

- 5 ноября ожидается преобладание облачной погоды. Небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Во второй половине дня с порывами до сильного. Температура утром составит +6…+8, днем +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в Петербурге пасмурно, но без осадков. Воздух уже прогрелся до +6,8 градуса, дует слабый южный ветер скоростью 4-8 метров в секунду. Давление составляет 759,6 мм ртутного столба, а влажность достигает 89%.

Напомним, что еще накануне региональные управления МЧС по Петербургу и Ленобласти предупредили о возможном усилении ветра до штормового, порывами в 23 метра в секунду.