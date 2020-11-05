Балтийский и Финляндский ж/д вокзалы предложили соединить тоннелем

До Финляндского вокзала предложили прорыть тоннель от вокзала Балтийского. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неожиданную идею обсуждают в Санкт-Петербурге. Здесь предложили соединить два железнодорожных вокзала – Балтийский и Финляндский – подземным тоннелем. Такое решение должно дать возможность строительство полноценного транспортного кольца, как в Москве.

- Это позволит создать некий аналог кольцевой ветки метро Санкт-Петербурга. Диаметр будет меньше, чем в Москве, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Отметим, что, по сообщению СМИ, необычное предложение выдвинул победитель конкурса «Лидеры России», 36-летний Валентин Енокаев, недавно назначенный первым замглавы петербургского Комитета по транспорту.

Второй плюс строительство тоннеля – быстрая пересадка с железной дороги на метро. Время процесса должно сократиться до пяти минут.

- В наземном варианте путь занимает минут 15, что долго и неудобно, - отмечают инициаторы проекта.

Отметим, что ни официальной реакции Смольного на идею, ни возможных сроков ее воплощения не называется.