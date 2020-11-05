Руины исторической усадьбы выставили на «Авито» за 10 миллионов рублей

Историческую усадьбу в Ломоносове продают за 10 миллионов рублей. Фото: ""Авито" / "Мойка 78"

Руины исторической усадьбы графа Зубова «Отрада», которая находится на улице Токарева в Ломоносове, выставили на продажу через сайт объявлений «Авито». Стоимость у объекта исторического наследия, требующего полного восстановления, немаленькая.

- Начальная стоимость усадьбы — 10 миллионов рублей или 33,3 тыс. за квадратный метр. Общая площадь объекта — 300 кв. метров, площадь участка — 15,5 соток, - пишет «Мойка 78».

По словам нынешнего владельца, здание обременено охранными обязательствами, но проект переоборудования усадьбы под современное использование уже есть и согласован с КГИОПом.

- Отличный инвестиционный проект для создания гостиницы, культурного центра, галереи, а также личного использования, - говорится в объявлении.

При этом объем инвестиций в восстановление постройки из руин должен быть астрономически большим.

Отметим, что исторические постройки регулярно продают на сайтах объявлений. Иногда целиком, а иногда и по частям.