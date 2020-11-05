Футуристический электробус МАЗ и первый автобус на сжиженном газе выйдут на испытания в Санкт-Петербурге

Электробус МАЗ испытают на маршруте№128. Фото: gov.spb.ru

Сразу три важных события произошли в Колпино, где в местном автопарке «Пассажиратотранса» принимали новую партию из 27 рейсовых автобусов. Это были выкрашенные в фирменный лазурный цвет МАЗы.

- Каждый автобус рассчитан на 100 пассажиров, имеет низкий пол, зарядные устройства для телефонов иприспособлен для маломобильных пассажиров. Они будут курсировать по маршрутам № 187 «г. Пушкин, вокзал - ст. метро "Московская"» и № 196 «г. Колпино, Заводской пр. - Звездная ул.», - сообщает пресс-служба Смольного.

Также были показаны две перспективные машины, которые пройдут испытания в Петербурге. Одна - МАЗ-203945 – первый в истории города автобус на сжиженном природном газе. Его сравнят с имеющимися автобусами на сжатом газе и оценят запас хода, особенности заправки и т.д.

А вторая, футуристичная по дизайну машина – электробус МАЗ-303Е10 с ночной зарядкой, который, имеет хода до 300 км. Его испытают на маршруте № 128, где с марта 2019 года уже работают 10 электробусов Volgabus.