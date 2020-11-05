Полиция задержала хулигана, выстрелившего в лицо парню с прической-ирокезом на Лиговском проспекте

Из этого пистолета 17-летний уроженец Кемерова стрелял в неформалов. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России разобрались в громкой истории со стрельбой из «ракетницы» на Лиговском проспекте. Оружие против парней неформального вида, один из которых был с прической-ирокезом, применил молодой хулиган. При этом, сами потерпевшие в полицию обращаться не спешили. А дело завели по видео, опубликованному в интернете.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены личности потерпевших, которым в результате нападения были причинены телесные повреждения. Это 20-летний житель Нальчика и 17-летний петербуржец. Оба - студенты петербургских вузов. – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С парнями побеседовали о произошедшем и взяли с них показания.

А 4 ноября был задержан и сам нападавший хулиган с аэрозольным пистолетом. Им оказался не имеющий определенного занятия 17-летний уроженец города Кемерово, проживающий в деревне Старая (Янино) Всеволожского района.

Ему грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.