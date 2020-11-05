Синоптик предупредил о наводнении 5 ноября в Санкт-Петербурге

Скандинавский циклон может привести к наводнению в Санкт-Петербурге 5 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наводнение неожиданно пообещали Санкт-Петербургу 5 ноября. Такой прогноз дал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус и сослался на циклон из Скандинавии, накрывающий город.

- Ситуацию в Северной столице будет определять активный североатлантический циклон. Связанные с ним фронтальные разделы сделают погоду облачной и ветреной, вызовут кратковременные дожди. При этом существует вероятность образования нагонного наводнения, - сообщает метеоролог в своем Фейсбуке.

Впрочем, пока над Петербургом властвует лишь окраина циклона, а его центр находится над скандинавскими странами. При этом температура в городе остается существенно выше климатической нормы.

Днем в Петербурге будет +8…+10, по области +7…+12 градусов. Атмосферное давление пойдет вниз и составит 754 мм рт. ст., что меньше нормы.

А вот ветер разойдется не на шутку. В МЧС уже объявили штормовое предупреждение, ведь отдельные порывы могут достигать 15-20 и даже до 23 метров в секунду.