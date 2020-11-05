Штормовое предупреждение выпустило МЧС по Ленобласти

МЧС предупреждает о шторме в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Штормовое предупреждение выпустило Главное управление МЧС по Ленинградской области. Спасатели, со ссылкой на данные синоптиков предупреждают о резком усилении ветра днем и вечером 5 ноября.

- Во второй половине дня, начиная с 13-17 часов, ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-18 м/с, в прибрежных районах 20-23 м/с, - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Жителям Ленобласти рекомендуют закрыть окна и двери, убрать все вещи со дворов частных домов и с балконов квартир. При нахождении на улице лучше избегать зданий, с которых может порывом сорвать части кровли. Также стоит обходить деревья, рекламные щиты и прочие шаткие конструкции.

Сильный ветер может спровоцировать ДТП на дорогах. Саму машину необходимо припарковать на открытом месте либо в гараже.

Также опасно выходить на воду на лодке, катере и прочих плавстредствах из-за подъема волн. Синоптики уже предупредили о возможном наводнении.