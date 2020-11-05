Петербуржцы пожаловались на задержку движения поездов на "синей" ветке метрополитена

Петербуржцы пожаловались на задержку поездов на синей линии метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в социальных сетях на задержку движения поездов на "синей" ветке метрополитена. Утром в четверг, 5 ноября 2020 года, горожане рассказали, что составы по несколько минут стоят на станциях. При этом пассажиры в самый час пик вынуждены толпиться на платформах.

- На "Сенной площади" поезд стоит уже минут 10. Интервал движения увеличен, - рассказал в соцсети петербуржец.

Также горожане рассказали, что поезда стоят по несколько минут на станции "Технологический институт", а перед станцией "Черная речка" состав встал в тоннеле.

- Поезда пошли, но выжить в вагоне почти не возможно. На каждой станции лезет по 50 человек в один вагон, - также рассказали пассажиры.

Горожане волнуются, что из-за большого скопления народа, уменьшается социальная дистанция, которая важна, чтобы не заразиться коронавирусом.