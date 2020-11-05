Еще 26 человек умерли от коронавируса в Петербурге на 5 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки COVID-19 унес 292 жизни по всей России. Из них число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 ноября 2020 года составило 26 человек. Количество зараженных в городе второй день подряд превышает отметку с 1 тысячу человек.

- За последние сутки в Петербурге скончались 26 человек от коронавируса. Общее число смертей за время пандемии составило уже 4 024 человека, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Число заражений продолжает расти. Накануне, 4 ноября, статистика новых заболеваний за сутки превысила 1 тысячу человек. Сегодня в Петербурге выявили еще 1093 зараженных. За все время в городе официально были инфицированы 66 263 петербуржцев. Из них 40 970 выздоровели, 525 выписаны за последние сутки.

Напомним, что в Петербурге действует масочный режим во всех общественных местах.