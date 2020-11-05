Дамбу могут закрыть из-за угрозы наводнения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Створки петербургской дамбы могут закрыть днем 5 ноября. Причиной этому станет угроза наводнения, вызванного нагонной волной из-за сильного западного ветра. Впрочем, в руководстве Комплекса защитных сооружений (КЗС) смотрят на ситуацию спокойно и будут действовать по реальной обстановке.

- Возможно частичное закрытие комплекса в связи с погодными условиями. Ориентировочное время – 14-15 часов, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе КЗС.

Напомним, что об угрозе наводнения в Санкт-Петербурге сообщил ведущий метеоролог метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. Причиной подъема воды станет ветер, вызванный североатлантическим циклоном из Скандинавии.

Со штормовым предупреждением также выступило и управление МЧС по Ленобласти. Спасатели сообщают о сильных порывах до 23 метров в секунду. В Петербурге также будет ветрено, но чуть слабее – до 17 метров в секунду.