Из-за ураганного ветра в Санкт-Петербурге аварийные бригады заступили на дежурство

Аварийные бригады заступили на дежурство из-за усилившегося ветра в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в четверг, 5 ноября 2020 года, объявлено штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 23 метров в секунду. В связи с этим комитет по благоустройству направил на дежурство аварийные бригады, чтобы оперативно справляться с возможными последствиями урагана.

- Дежурные службы готовы оперативно ликвидировать последствия шквалистого ветра, в том числе в кратчайшие сроки освободить от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть. Пока информация об упавших стволах не поступала, - рассказали в Смольном.

Петербуржцам напомнили, что во время сильного ветра лучше не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Также горожанам напомнили, что прогулки по паркам, садам и скверам могут быть опасны,

Сообщить об упавших деревьях или других последствиям урагана можно по телефону дежурной службы – 314-60-13.