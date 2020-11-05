За сбитого насмерть пешехода петербургский велосипедист заплатил миллион рублей

Велосипедист заплатил миллион за сбитого насмерть пешехода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по необычному смертельному ДТП, произошедшему около года назад. На скамье подсудимых оказался велосипедист, который на тротуаре насмерть сбил человека.

- 8 ноября 2019 года, в 15:27, подсудимый, являясь участником дорожного движения, управляя велосипедом «Аспект», при наличии реальной возможности осуществлять движение по правому краю проезжей части Торфяной дороги, следовал со скоростью 15-20 км/ч по левому тротуару, чем подверг опасности пешеходов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Даже заметив человека, идущего ему навстречу, велосипедист не притормозил и сбил пешехода. Тот упал, ударился головой и через три дня умер в больнице.

Велосипедисту грозило до четырех лет лишения свободы, однако дело было прекращено по соглашению сторон. Мужчина выплатил миллион рублей родным погибшего, и они подали ходатайство в суд. Дело закрыто.