В Пулково появятся новогодние рейсы в Калининград, Челябинск и Уфу

В Пулково увеличится количество рейсов в новогодние дни Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На время зимних каникул в аэропорту Пулково появятся новогодние рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград, Челябинск и Уфу. Как стало известно в четверг, 5 ноября 2020 года, полеты будет производить авиакомпания Smartavia с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

- Полеты в Калининград запланированы ежедневно, кроме субботы; в Уфу - ежедневно, кроме 25 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Отправиться на рейсах Smartavia из Пулково в Челябинск можно будет 26 декабря, с 28 по 31 декабря 2020 года, а также со 2 по 6 января и с 8 по 11 января 2021 года, - рассказали в Пулково.

Также в праздничные дни авиакомпания увеличит количество рейсов в Архангельск, Казань, Мурманск, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

В это время стоимость билета в одну сторону составит от 2 250 рублей. В него входит стоимость ручной клади весом до 10 килограммов.