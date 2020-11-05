Коечный фонд для больных коронавирусом загружен на 91 процент в Санкт-Петербурге

В Петербурге свободно только 9 процентов коечного фонда для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге становится все более напряженной. На четверг, 5 ноября 2020 года, в городе осталось свободно только 9 процентов коечного фонда для больных COVID-19. Правительство Северной столицы заявило, что собирается увеличить количество мест, задействовав новые больницы.

- Сегодня в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 18 стационаров, развернуты 8653 койки, из которых свободно 803 койки. Коечный фонд загружен на 91 процент, - сообщили в Смольном.

Чтобы справиться с количеством зараженных, которым нужна круглосуточная медицинская помощь, в Северной столице принимать "коронавирусных" больных начала Мариинская больница. Там подготовлено 586 инфекционных и 42 реанимационные койки.

Напомним, что втрой день подряд прирост числа новых зараженных в Петербурге превышает 1 тысячу человек.