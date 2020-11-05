Еще более 1 тысячи коек для больных коронавирусом развернут в Санкт-Петербурге

В Петербурге разворачивают дополнительные коечные мощности для лечения больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге развернут дополнительные коечные мощности для лечения больных коронавирусом. Об этом в четверг, 5 ноября 2020 года, рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Уже сегодня к борьбе с COVID-19 подключилась Мариинская больница, где для зараженных подготовлены 586 инфекционных и 42 реанимационные койки.

- На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. В последние дни ежесуточная заболеваемость превышала тысячу человек. Ежедневно госпитализируется более 600 пациентов, - рассказал Эргашев.

Так, с пятницы, 6 ноября, прием коронавирусных больных возобновит Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова. В стационаре развернуты 300 коек.

С 10 ноября оказывать медицинскую помощь инфицированным начнет городская больница №2, в которой подготавливаются 900 коек.

Напомним, что сегодня в 18 городских стационарах развернуты 8653 койки, из которых свободно 803 койки.