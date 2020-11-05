КАД перекроют на месяц с 7 ноября в районе развязки с Рябовским шоссе в Санкт-Петербурге

Движение на КАД частично перекроют на месяц с 7 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга с 7 ноября 2020 года на месяц будет частично перекрыто движение. Ограничение коснется участка внешнего кольца в районе развязки с Рябовским шоссе. Вплоть до 7 декабря там будут проходить ремонтные работы.

- В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций пролетных строений путепровода проходящего над основным ходом КАД, в период с 7 по 21 ноября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы на внешнем кольце основного хода КАД, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

После этого с 22 ноября по 7 декабря будут закрыты для движения третья и четвертая полосы. На оставшихся для движения участках дороги введут ограничение по скорости до 50 километров в час.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.