МЧС предупреждает о сильном штормовом ветре в Санкт-Петербурге

5 ноября в Петербурге ждут сильный штормовой ветер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление МЧС выпустило штормовое предупреждение. В нем говорится об усилении ветра, отдельные порывы которого смогут достигать 25 метров в секунду.

- По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное Управление гидрометеорологии», 5 ноября в Санкт-Петербурге начиная с 16-19 часов, ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 м/с, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По шкале Бофорта, которая градуирует силу ветра, 25 метров в секунду означает «Сильный шторм».

При таком ветре порывы могут вырывать деревья с корнем и наносить значительный ущерб зданиям. Правда, на суще такой ветер бывает редко. Обычно штормы бушуют над водными акваториями, поднимая высокие волны с пеной на гребнях и неся большую опасность судам, особенно маломерным.

Отметим, что синоптики уже предупредили о возможном наводнении в Петербурге, а на дамбе собрались закрыть створки.