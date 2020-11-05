"Газель" вылетела с дороги и разбилась на кладбище в Ленинградской области

"Газель" вылетела с дороги на кладбище во Всеволожском районе Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг, 5 ноября 2020 года, произошло ДТП с участием "Газели". Недалеко от поселка Рахья водитель грузовика не справился с управлением и улетел прямиком на кладбище. О случившемся в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Газель" улетела в кладбище после ПГТ Рахья, - написал проезжающий мимо аварии водитель.

На фотографии, опубликованной в сети, видно, как грузовик оказался прямиком на одной из могил, повалил оградку. Также, по пути, "Газель" снесла дерево, которое полностью раскурочило грузовую камину автомобиля.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказывают. О состоянии здоровья водителя автомобиля тоже на данный момент ничего неизвестно.

Сейчас на место ДПТ спешат сотрудники экстренных служб и ГИБДД, чтобы провести поверку и установить причины аварии.