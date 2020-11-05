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На строительство Широтной магистрали Санкт-Петербургу выделили 1 млрд рублей

Длинна скоростной трассы составит более 27 километров
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургу выделили один миллиард рублей на строительство Широтной магистрали

Петербургу выделили один миллиард рублей на строительство Широтной магистрали

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство России выделило Санкт-Петербургу 1 миллиард рублей на подготовку и строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения - транспортной развязки ЗСД с Витебским проспектом. Об этом в четверг, 5 ноября 2020 года, сообщил в Смольном.

- Мы приступаем к реализации этого проекта совместно с банком ВТБ, - сказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что трасса очень нужна городу, чтобы разгрузить дороги в южной и восточной части Северной столицы и снизить нагрузку на мосты через Неву.

Трасса будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, пересечет Неву около железнодорожного моста и Кольцевую автодорогу севернее Кудрово с выходом в Ленинградскую область на шоссе "Кола".

Длина Широтной магистрали скоростного движения - 27,4 километра, в ее состав войдут 11 развязок.