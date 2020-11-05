Из-за угрозы наводнения дамбу решено закрыть

Чтобы уберечь Петербург от наводнения, дамбу решено закрыть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Створки дамбы решено сомкнуть. Нагонная волна, вызванная сильным штормовым ветром, сделала свое дело и, дабы защитить Санкт-Петербург от наводнения, механизм водопропускного сооружения в ближайшее время перейдет в положение «закрыто».

- В связи с неблагоприятным прогнозом о повышении уровня воды в устье реки Невы до критических значений и усилением юго-западного, западного ветра до 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с принято решение о закрытии затворов КЗС, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

По данным синоптиков, пиковый подъем воды ожидается между 20:00 и 21:00 5 ноября. При этом створки дамбы начнут закрывать уже в 15:30. Одновременно с этим прекратится движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Напомним, что в МЧС уже выпустили штормовое предупреждение и повысили прогноз по скорости ветра до 25 метров в секунду.