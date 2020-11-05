Грудной ребенок погиб в Гатчинском районе Ленобласти

Грудной ребенок погиб в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Гатчинского района проверяет обстоятельства смерти 3,5-месячной девочки, которая умерла в ночь на среду в одном из частных домов деревни Межно. Гибель ребенка зафиксировали врачи скорой помощи, которых вызвали родители малышки.

- 4 ноября в 04:00 от диспетчера службы «03» поступило сообщение о смерти ребенка. Прибывшим на место полицейским мать девочки пояснила, что около трех часов ночи дочке стало плохо. У девочки началась рвота, потом она впала в обморок, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При этом, за два дня до смерти, мать ребенка уже обращалась в детскую больницу Гатчины. Она привозила дочку с ОРВИ, бронхитом и гастоэнтероколитом, но, после осмотра врачами, от госпитализации отказалась.

Что стало причиной гибели младенца, установит экспертиза. Известно, что семья, в которой произошла трагедия, полная и благополучная. По факту ЧП начата доследственная проверка.