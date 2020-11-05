8 миллионов рублей наличными унесли из квартиры 19-летнего жителя Колпино

Больше 8 миллионов рублей украли из квартиры в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Большой куш сорвал квартирный вор, который влез домой к молодому жителю Колпино. Из его жилища он вынес денег и ценностей на 8,5 миллионов рублей. Причем большую часть награбленного составили именно наличные.

- 4 ноября в полицию обратился молодой человек 2001 года рождения, работающий ревизором в коммерческой фирме, с сообщением о том, что неизвестный проник в трехкомнатную квартиру, откуда совершил хищение 8 000 000 рублей и ювелирных изделий на сумму около 500 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в богатую квартиру злоумышленник вошел, взломав замок двери. Кроме наличных, его добычей стали золотой перстень в виде головы льва с гривой и бриллиантами в глазах, золотой крест и цепочку, женский браслет и т.д.

Источник в правоохранительных органах уточняет, что все принадлежало отцу молодого человека, который работает директором автосервиса.

Дело заведено по статье «Кража». Преступника ищут.